Erick Pulgar saca aplausos en Brasil con un gran pase en triunfo del Flamengo por el Brasileirao

Erick Pulgar viene de renovar con el Flamengo hasta 2029 y respondió de inmediato con una destacada actuación. Es que el volante chileno aportó con un magistral pase en el triunfo por 2-0 ante el Mirasol por el Brasileirao.

El mediocampista nacional fue titular y salió del campo a los 31 minutos por problemas físicos. Sin embargo, en el poco tiempo que estuvo en cancha se lució, pues entregó un genial pase, con una volea, que terminó en una tremenda contra y finalmente en gol de Jorge Carrascal a los 14 minutos para la apertura del marcador.

Debido a su buen desempeño en el conjunto de Río de Janeiro, el antofagastino se llenó de elogios por parte de la prensa brasileña.

En ese sentido, Globoesporte publicó: "Tuvo otra gran actuación y realizó un excelente pase que derivó en el gol de Carrascal. Tuvo que ser sustituido en el minuto 30 del primer tiempo tras recibir un golpe. El chileno sentía dolor en el muslo y pidió ser reemplazado".

En tanto, en redes sociales también se rindieron ante el criollo con comentarios como "Ese pase filtrado de Pulgar es de genio", "hermoso lanzamiento del chileno", "pase espectacular".

Por su lado, el técnico del "Mengao", Leonardo Jardim, alabó la renovación del nacional: "Ha mostrado trabajo. Pienso que la renovación fue un acierto entre las dos partes y permite que Pulgar esté con nosotros. Es importante en la estructura del equipo por su calidad y carácter".

(Imagen: @lucasalmeidal17)

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