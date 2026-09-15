Erick Pulgar rompe el silencio tras nueva ausencia en La Roja y descarta conflicto con Córdova

La nueva ausencia de Erick Pulgar fue una de las principales novedades de la nómina de la Selección chilena para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México en Norteamérica. El volante del Flamengo es considerado uno de los futbolistas nacionales con mayor experiencia en el extranjero.

Tras quedar nuevamente fuera de la convocatoria, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un supuesto rechazo del mediocampista a la Roja. Ante estos rumores, el jugador antofagastino decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y aclaró parte de su situación, aunque no explicó los motivos de sus continuas ausencias del Equipo de Todos, donde no disputa un partido desde octubre de 2024.

"Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la selección chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien, existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo", comenzó escribiendo el ex Universidad Católica.

De esta manera, Pulgar descartó cualquier conflicto con Nicolás Córdova, actual técnico interino de la Selección chilena, y aseguró que existe una relación de respeto entre ambos.

"A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intenetado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí", añadió.

El mediocampista también cuestionó el espacio que se ha destinado a especular sobre su situación con la Roja y pidió poner el foco en los nuevos nombres que están siendo considerados por el combinado nacional.

Además, el criollo sostuvo: "Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco".

Así, Pulgar salió al paso de las versiones que hablaban de un eventual rechazo a la Selección chilena, aunque mantuvo en reserva las razones por las que no ha vuelto a ser considerado en las últimas convocatorias. Su última participación con la Roja se remonta a octubre de 2024, por lo que su ausencia continúa siendo uno de los temas pendientes en torno al combinado nacional.

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