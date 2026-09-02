Erick Pulgar renueva con Flamengo hasta 2029 pese al interés desde el extranjero

Pese al interés de varios clubes del extranjero por contar con sus servicios, Erick Pulgar continuará defendiendo la camiseta del Flamengo de Brasil.

El cuadro carioca confirmó este miércoles, a través de sus redes sociales, la renovación del contrato del volante chileno hasta 2029, asegurando así su continuidad en el equipo de Río de Janeiro.

"¡Nuestro número 5 ha renovado su contrato! Continuará con nosotros hasta el año 2029", publicó el elenco brasileño al anunciar la extensión del vínculo del mediocampista nacional.

Pulgar, por su parte, expresó su felicidad por el acuerdo y destacó el respaldo recibido durante su estadía en el club.

"Estoy muy feliz. Eso es lo que yo y mi familia queríamos. El tiempo que estuve aquí, lo que trabajo y la perseverancia que tengo, me llevaron a ser el jugador que soy hoy. Y lo más importante es que el cariño de la hinchada es el mayor premio que tengo".

Desde su llegada a Flamengo en 2022, el volante antofagastino suma 172 partidos y 10 títulos con el conjunto brasileño.

Entre sus principales logros destacan dos Copas Libertadores y un Brasileirao, además de otros trofeos obtenidos durante su etapa en el cuadro carioca.

Con esta renovación, Pulgar extenderá su vínculo con Flamengo hasta 2029, consolidando su permanencia en uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño.

(IMAGEN DE @ERICKOFICIAL)

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