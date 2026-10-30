Erick Pulgar recibe elogios de hinchas de Flamengo tras su reacción en el clásico con Vasco: "Que nunca se vaya"

Desde hace tiempo, Erick Pulgar se ha consolidado como uno de los ídolos de la hinchada del Flamengo, condición que volvió a reafirmar tras su última actuación con el conjunto brasileño.

El volante chileno fue titular en la goleada por 4-1 frente a Vasco da Gama, por la 33.ª fecha del Brasileirao, y cumplió una destacada presentación en el compromiso.

Sin embargo, más allá de su rendimiento futbolístico, el mediocampista nacional se llevó los elogios de los fanáticos por una particular acción protagonizada durante el primer tiempo del encuentro.

Todo ocurrió a los 28 minutos, cuando el marcador se encontraba igualado 1-1. En ese momento, el antofagastino disputó un balón con un rival y, tras recibir un empujón, reaccionó de inmediato y encaró al contrincante, tomándolo de la camiseta.

La acción no pasó inadvertida entre los seguidores del Flamengo, quienes a través de las redes sociales destacaron el carácter del chileno y le dedicaron mensajes como "Que nunca se vaya", "tiene el espíritu de quien nació para jugar clásicos por el Flamengo" y "por eso Erick es uno de los jugadores más queridos del Flamengo".

PURANOTICIA