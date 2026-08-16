Erick Pulgar posterga una semana más la definición de su futuro en Flamengo

Continúan las dudas sobre el futuro del mediocampista nacional Erick Pulgar, quien ha estado en conversaciones para extender su contrato en Flamengo, el cual expira en diciembre del próximo año.

Es que la reducción de su cláusula de salida a solo cuatro millones de dólares ha despertado el interés de varios equipos, sobre todo de Medio Oriente, donde el NEOM de Arabia Saudita y Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos aparecen como sus principales destinos.

Sin embargo, según informó Globo Esporte, la prioridad del chileno sería continuar en el Mengao debido a su vínculo con el equipo y la afición, pero para eso espera un aumento de sueldo.

En ese contexto, desde el citado medio apuntaron que el antofagastino recibió una oferta de renovación por parte de la directiva, la cual no satisfizo las exigencias del volante, quien respondió con una contrapropuesta.

Aunque se esperaba que durante estos días hubiese una respuesta del club, la definición se habría estirado hasta la próxima semana.

"Tras intentar reforzar su plantilla en el mercado de fichajes previo a los octavos de final de la Libertadores, Flamengo espera ahora que transcurran los dos partidos contra Cruzeiro para retomar las negociaciones", explicaron en la publicación.

Además, indicaron que el entorno del jugador "entiende que la directiva de Flamengo ha actuado correctamente al buscar una solución que beneficie a todas las partes, pero considera que esta decisión no puede demorarse más".

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