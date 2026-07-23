Erick Pulgar podría volver al fútbol europeo: AS Mónaco estaría interesado en ficharlo

Erick Pulgar podría estar viviendo sus últimos días en Flamengo, ya que en las últimas semanas ha sido vinculado con clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y del fútbol de Arabia Saudita.

Sin embargo, el futuro del volante chileno podría dar un giro y llevarlo nuevamente al fútbol europeo. En las últimas horas surgió el interés de un club de la Ligue 1 de Francia, donde además podría reencontrarse con un entrenador que ya conoce.

Según informó el periodista José Tomás Fernández, de AS Chile, el AS Mónaco tendría en carpeta al ex Universidad Católica, luego de una solicitud de Filipe Luis, quien dirigió al mediocampista nacional durante su etapa en el Mengao.

Cabe recordar que Pulgar cuenta con una cláusula de salida de cuatro millones de dólares, una cifra considerada accesible para el presupuesto de un club de la primera división francesa.

En caso de concretarse el traspaso, el seleccionado chileno también tendría la posibilidad de disputar las fases clasificatorias de la Conference League.

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