Erick Pulgar habría llegado a un acuerdo para renovar con Flamengo hasta diciembre del 2028

Luego de haber acelerado las negociaciones durante los últimos días, Flamengo habría alcanzado un acuerdo para la renovación de Erick Pulgar, cuyo contrato con el cuadro brasileño terminaba en diciembre de 2027.

Según el portal O Globo, el chileno firmaría un nuevo vínculo hasta diciembre del 2028 que contemplaría un alza en su clausula de rescisión respecto de la actual, considerada baja por estar en el orden de los cuatro millones de dólares.

"Aún sin alcanzar las cifras solicitadas por el jugador, Flamengo ajustó su salario y Pulgar aceptó. Ahora, el club y el jugador están intercambiando la documentación del nuevo contrato para que se pueda firmar", precisaron desde el citado medio.

De esta manera, se pondría fin a la teleserie que ha girado en torno del nacido en Antofagasta, quien fue pretendido por clubes de Arabia Saudita, sobre todo por el NEOM SC.

Cabe recordar que Pulgar arribó al "Mengao" en julio de 2022 y desde entonces ha disputado 164 partidos, con un saldo de seis goles, nueve asistencias y diez títulos ganados, destacando dos Copas Libertadores (2022 y 2025).

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