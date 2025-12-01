Erick Pulgar: "Estuve lesionado, no tuve tiempo para ir a la Roja y Flamengo me necesitaba"

Tremendo momento el que vive Erick Pulgar con el Flamengo. El volante chileno conquistó por segunda vez la Copa Libertadores, después de que el Mengao derrotara al Palmeiras en la final del torneo continental.

Tras la obtención del título, el mediocampista nacional reconoció su gran presente y se refirió a las claves para que su club goce de un buen pasar.

"Estoy en mi mejor momento, me siento muy feliz y querido en Brasil, eso me hace sentir muy bien, la confianza que te da la gente. Los primeros años fueron duros por la adaptación, ganarse a la gente de Brasil no es tan fácil", expresó el antofagastino en diálogo con ESPN.

Sobre los próximos desafíos con el conjunto carioca, sostuvo: "Ya estoy pensando en el miércoles, porque quiero ganar el torneo de Brasil, y después pensar en el Mundial de Clubes".

Por último, Pulgar se refirió a su ausencia en las últimas convocatorias de la Selección chilena: "El último tiempo estuve lesionado, entonces no tuve tiempo para ir a la selección, y el equipo aquí me estaba necesitando".

