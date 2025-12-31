Erick Pulgar entra en el once ideal de América tras brillar con Flamengo

Erick Pulgar tuvo un tremendo 2025, pues el volante chileno conquistó con el Flamengo el título del Brasileirao y la Copa Libertadores.

Por eso, el mediocampista nacional fue premiado como el Mejor de los Mejores del Círculo de periodistas Deportivos y ahora fue elegido en el once del año de la tradicional encuesta 'América le responde a El País', que elige cada temporada al mejor jugador del continente, mejor DT y la oncena de la temporada.

La oncena es con Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Pulgar, Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); Juan Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami).

En tanto, el mejor jugador de América, premio que ganó alguna vez Matías Fernández o Marcelo Salas, este año fue para De Arrascaeta, compañero de Pulgar en el "Mengao" y que se adjudicó el galardón con el 62,8 % de los votos, superando a Lionel Messi con un 14,8 % y Adrián "Maravilla" Martínez con un 5 %.

Por su lado, el mejor DT fue Filipe Luis, entrenador del conjunto carioca, con el 72% de los votos, tras superar a los argentinos Gustavo Alfaro (8,7 %), de la selección de Paraguay, y a Gustavo Costas (5,6 %), de Racing de Avellaneda.

PURANOTICIA