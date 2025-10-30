Erasmo “Monito” Zúñiga, histórico ex jugador y capitán de Everton, murió a los 73 años

Erasmo Alfonso “Monito” Zúñiga Díaz, histórico ex jugador y capitán de Everton de Viña del Mar, falleció durante la madrugada de este jueves a los 73 años de edad.

El ex deportista debutó a los 16 años defendiendo los colores del elenco ruletero, siendo campeón del torneo de Primera División del año 1976, logrando una histórica clasificación a la Copa Libertadores 1977, donde lideró al equipo viñamarino.

Pero tras su retiro, no se alejó completamente del fútbol ni de Everton, pues presidió la Agrupación de Ex-Futbolistas Profesionales Oro y Cielo por Siempre.

Desde el club señalaron que "Everton de Viña del Mar lamenta profundamente el sensible fallecimiento de don Erasmo Alfonso “Monito” Zúñiga Díaz, ex jugador, capitán histórico, abonado vitalicio de nuestra institución y parte de los héroes del '76".

También señalaron que "por más de tres décadas transmitió su experiencia en escuelas de fútbol y formó a numerosas generaciones de niñas y niños. Siempre insistió en que el deporte era una herramienta para la vida y que lo importante era formar buenas personas. Su fortaleza quedó de manifiesto en las múltiples adversidades que enfrentó, y nunca perdió el entusiasmo por ayudar a las nuevas generaciones".

Finalmente, Everton sostuvo que "enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, ex compañeros y a toda la comunidad evertoniana. Agradecemos a don Erasmo por su entrega, liderazgo y humanidad. Su huella quedará por siempre en la historia del club y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo".

PURANOTICIA