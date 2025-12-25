Equipos penquistas jugarán torneo de verano en Argentina

Los equipos de la Octava Región de Chile -Universidad de Concepción y Deportes Concepción- fueron los grandes protagonistas de la temporada 2025 de la Liga de Ascenso. De hecho, ambas escuadras timbraron sus retornos a la Liga de Primera como campeón y subcampeón, respectivamente.

Y los dos quieren ser protagonistas de la Primera División en 2026.

Por ello se prepararán de la mejor manera posible y una de las formas es lograr la puesta a punto futbolística. Y lo harán de una forma exigente puesto que tanto los universitarios como los lilas fueron confirmados para jugar el torneo internacional amistoso Serie Río de la Plata 2026.

Así, ambas escuadras se unirán a Colo-Colo como representantes chilenos en este campeonato que contará también con la participación de San Lorenzo, Huracán, Vélez, Talleres (Argentina), Nacional, Peñarol (Uruguay), Alianza Lima (Perú), Olimpia (Paraguay), y otros clubes sudamericanos aún por confirmar.

Si bien aún no se define el fixture del torneo, la fecha de comienzo está programada para el 10 de enero, mientras que la final del certamen se jugará el 23 de enero.

Tanto Colo-Colo como Universidad de Concepción y Deportes Concepción jugarán todos sus duelos en Montevideo, Uruguay.

