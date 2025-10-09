Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Equipo grande de la liga mexicana habría reactivado su interés para fichar a Paulo Díaz

Equipo grande de la liga mexicana habría reactivado su interés para fichar a Paulo Díaz

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

"Rayados" de Monterrey volverían a la carga por el seleccionado chileno, a quien trataron de fichar sin éxito en octubre del año pasado.

Equipo grande de la liga mexicana habría reactivado su interés para fichar a Paulo Díaz
Jueves 9 de octubre de 2025 16:25
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En medio de las dudas que han surgido sober su continuidad en River Plate debido a su irregular rendimiento, Paulo Díaz apareció en la órbita de Monterrey de la liga mexicana para la próxima temporada.

La información la entregó el portal "Fútbol Total", el cual aseguró que los "Rayados" volverían a la carga por el seleccionado chileno, a quien trataron de fichar sin éxito en octubre del año pasado.

De acuerdo con el citado medio, la idea del elenco "regiomontano" es que el formado en Palestino se transforme en el compañero de zaga del experimentado central español Sergio Ramos.

Cabe recordar que anteriormente, Diario Olé de Argentina reveló que en el entorno de Díaz estaban aguardado por recibir una oferta desde Medio Oriente para que el futbolista saliera en enero.

Sin embargo, la aparición de los albiazules podría alterar los planes del jugador de 31 años, quien tiene contrato vigente con el River Plate hasta diciembre de 2027.

(Imagen: @paulodiaz17)

PURANOTICIA

Cargar comentarios