Entrenamiento de Copiapó en la cancha de La Calera enfadó a la hinchada cementera: "Nos molesta porque es una ventaja deportiva"

A partir de las 19:00 horas de este viernes 1 de septiembre, Unión La Calera recibe a Deportes Copiapó en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, en lo que será el segundo compromiso de la 23ª fecha del Campeonato Nacional de Chile.

Si bien, el foco de los caleranos está centrado en lograr los 3 puntos para meterse en zona de clasificación a copas internacionales, lo cierto es que una decisión municipal indignó a la hinchada cementera en la previa al duelo ante los nortinos.

Faltando 24 horas para el inicio del compromiso, Deportes Copiapó entrenó en el césped sintético del estadio calerano, utilizando también las luminarias del recinto deportivo de calle General Baquedano, algo que irritó a la barra local.

HINCHADA DESCONTENTA

"Es un descontento de la gente que le gusta el fútbol, que comprende y entiende que el equipo rival no tiene por qué ver el estadio antes de jugar. Claramente que eso nos molesta porque es una ventaja deportiva que no tienen por qué tener", expresó a Puranoticia.cl una hincha calerana, quien pidió no revelar su identidad.

Según fuentes de la Administración del estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, el plantel y cuerpo técnico del «León de Atacama» evaluaron tanto la cancha como la luminosidad del recinto deportivo a la misma hora del encuentro de este viernes.

La hincha cementera agregó en diálogo con este medio que "no tienen por qué ir al estadio antes del partido. Distinto es precalentar antes del partido, pero no un día antes. Es primera vez, al menos que yo me entero, que pasa algo así".

Acerca de las responsabilidades de esta decisión, manifestó que "pregunté, pero no me dijeron, así que no tengo mayor información. Tampoco quiero apuntar al Alcalde (Johnny Piraino), porque hay personas que están encargadas de eso y hacen su trabajo. No creo que pregunten todo al Alcalde y que diga que sí a todo".

De momento, la hinchada de Unión La Calera no confirma ni descarta que realizarán alguna manifestación para expresar su descontento ante esta decisión adoptada, sin embargo, adelantaron que se reunirán a conversar sobre el tema.

"No lo hemos conversado, pero me imagino que la gran mayoría de hinchas deben estar muy molestos con el tema, como pasó hace algún tiempo atrás cuando no nos querían arrendar el estadio para jugar contra Colo-Colo. Ahí hicimos un comunicado y el Alcalde al final se retractó, que lo encuentro de maravilla que reconociera que lo hizo por la gente de La Calera, porque para nosotros es un gasto económico y de tiempo el trasladarnos a Viña", agregó la hincha del club del interior de la región de Valparaíso.

ESTADIO FUE ARRENDADO

Cabe hacer presente que con todos estos antecedentes, Puranoticia.cl pudo conversar con el administrador municipal de La Calera, Francisco Larraguibel, quien explicó que "efectivamente, el día 31 de agosto se produce el ingreso de Deportes Copiapó, autorizado por la Administración Deportiva del estadio municipal Nicolás Chahuán Nazar, para la realización de un entrenamiento".

Junto a precisar que la autorización de la práctica se realizó previo pago de los derechos correspondientes, y según lo establece la Ordenanza Municipal, el alto funcionario aseguró que "este viernes se encuentra autorizado el ingreso de las barras de ambos clubes al estadio, previo al encuentro deportivo de este 1 de septiembre".

Por último, el administrador Larraguibel señaló que hay que tener en cuenta que se trata "de un recinto municipal, que es abierto a la comunidad" y que "ese fue el contexto en el cual se entregó la autorización para la realización del entrenamiento".

