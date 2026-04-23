Entrenadora de Colo-Colo repudió insultos racistas contra Mary Valencia: "Duele ver que aún existan actos como este"

El triunfo de la Selección chilena femenina por 3-1 sobre Uruguay en Montevideo, por el cierre de la triple fecha de abril de la Liga de Naciones, se vio empañado por los comentarios racistas que recibió en redes sociales la delantera Mary Valencia, colombiana nacionalizada y quien marcó un gol.

Los hostigamientos en la web llegaron al punto de criticar que la futbolista de origen colombiano defendiera la camiseta nacional. Esto, ignorando por completo que la actual jugadora de Colo-Colo reside en territorio chileno desde que tenía 11 años y que concretó su proceso de nacionalización durante la temporada 2021.

Ante esta situación, la directora técnica del cuadro albo, Tatiele Silveira, no quedó indiferente y utilizó sus redes sociales para emitir una categórica defensa a favor de su pupila, rechazando tajantemente las agresiones virtuales.

Mediante una publicación en su perfil de Instagram, la cual acompañó con una imagen donde posa junto a la delantera, la estratega expresó: "El fútbol debe ser un espacio de respeto, diversidad y valores, no de odio. Duele. Duele ver que en pleno 2026 aún existan actos como ese. El racismo no tiene lugar en el fútbol. No tiene lugar en la sociedad".

En la misma línea, la entrenadora profundizó en el impacto humano de estos agravios, manifestando que "lo ocurrido no solo es inaceptable, es profundamente doloroso. Porque detrás de la jugadora hay una persona, una historia, una mujer y sueños que merecen respeto".

Asimismo, Silveira aprovechó la instancia para brindarle un respaldo institucional y grupal a la deportista. "Mary representa la alegría, el talento y la profesionalidad. Estamos contigo. Te abrazamos, te cuidamos y te sostenemos como equipo. Tu fuerza, tu talento y tu esencia son mucho más grandes que cualquier acto de discriminación. No está sola", complementó.

Para concluir su descargo, la adiestradora del "Cacique" hizo un llamado a erradicar estas conductas del deporte: "Hoy levantamos la voz con firmeza: cero tolerancia al racismo. No lo vamos a normalizar. No lo vamos a callar. Que sigamos construyendo un fútbol más justo, con dignidad y humanidad. Contigo hoy y siempre, Mary".

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