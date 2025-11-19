Entrenador principal de Los Leones de Quilpúe será asistente técnico de la Selección española de Básquetbol

El Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué celebró la designación de su entrenador principal, Guillermo Frutos, como integrante del staff de la selección española de básquetbol que liderará Chus Mateo, con miras a los diversos desafíos como las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Este nombramiento representa un hito de enorme relevancia, no solo para el equipo "felino", sino también para el básquetbol chileno, que ve reconocido en esta designación el nivel y profesionalismo de quienes trabajan en la institución que ha liderado los primeros puestos de este deporte a nivel nacional, estos últimos años.

En CDC Los Leones existe la plena convicción de que la labor de Guillermo Frutos como asistente de la Selección española y como Head Coach del club, se complementan y fortalecen mutuamente, potenciando el desarrollo de ambos proyectos.

"Queremos destacar el rápido acuerdo entre la Sra. Elisa Aguilar, Presidenta de la Federación de Básquetbol de España y nuestro Presidente, y así también agradecer las afectuosas y cordiales conversaciones sostenidas con el seleccionador principal Sr. Chus Mateo, todo lo anterior necesario para que esta situación pudiera concretarse, ratificando además una mirada de futuro y de crecimiento, concretando un acuerdo de colaboración mutua entre ambas instituciones", indicó el club.

Los "felinos" apoyarán activamente para que la Federación Española de Básquetbol y su entrenador principal, Chus Mateo, cuenten con su head coach en los desafíos internacionales del primer mundo del baloncesto, convencidos de que su aporte ayudará a llevar a la selección al más alto nivel, al mismo tiempo que eleva y enriquece el crecimiento del deporte chileno.

Finalmente, el club de Quilpué felicitó a "nuestro entrenador y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que honra, engrandece y conecta al baloncesto nacional con el europeo".

VIDEO

(Imagen: @CDCLosLeones)

PURANOTICIA