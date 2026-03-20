Entrenador del Sevilla hizo un pedido a la Roja por citación de Suazo y habló sobre ausencia de Alexis Sánchez

Gabriel Suazo es uno de los jugadores que lidera la nómina de la Selección chilena de cara a los partidos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía, en el marco de la FIFA Series.

Debido a su convocatoria, el Sevilla de España tendrá que prescindir del lateral en un momento clave de la temporada, cuando el cuadro andaluz lucha por evitar el descenso a falta de diez fechas para el término de La Liga española.

Frente a esto, el técnico del conjunto "nervionense", Matías Almeyda, manifestó su preocupación por el desgaste que tendrá el ex Colo-Colo debido a los largos viajes.

"Como entrenador uno siempre se alegra cuando los futbolistas que entrena representan a sus países. Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene para cualquier jugador integrar y defender la bandera de su país. Ahora, también me pongo de la otra vereda de entrenador y digo: estamos todos casi bien, son dos partidos, nos estamos jugando cosas realmente muy importantes y son viajes largos. Esos viajes son demoledores", expresó el DT en la conferencia de prensa previo al duelo de este sábado ante el Valencia.

Por lo mismo, realizó un pedido a la Roja: "Uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que también entra en los futbolistas y en los entrenadores de selección, de tratar que como nosotros se los damos, que los devuelvan de la misma manera".

Además, el estratego se refirió a la situación de Alexis Sánchez, quien no fue citado por Nicolás Córdova para los amistosos en Oceanía: "Para jugar en la selección no importa la trayectoria. Un entrenador de selección busca a los mejores en cada posición. De eso se trata ser un seleccionador. Seguramente el entrenador mirará los partidos de Alexis y lo comparará con otros futbolistas que tiene en esa posición".

PURANOTICIA