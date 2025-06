Entrenador de Udinese aseguró que no le gustó la decisión de Damián Pizarro: "Habrá que preguntárselo a él"

El delantero Damián Pizarro no tuvo un buen pasar en su primer semestre en Udinese de Italia y por eso es que es muy probable que esta temporada regrese a jugar al equipo Primavera, que es donde los jugadores jóvenes del elenco de Friuli se preparan para llegar al plantel estelar.

Este año, este cuadro de proyección será dirigido por el chileno Julio Gutiérrez lo que auguraría un mejor pasar de Pizarro en su proceso de adaptación.

Sin embargo, Gutiérrez ya dejó en claro que no callará aquello que no le guste del jugador formado en Colo-Colo.

De hecho, el entrenador señaló que no le gustó la decisión de Damián Pizarro de no sumarse a los trabajos de la selección chilena Sub 20 que participará en el próximo Mundial de la categoría para tomarse vacaciones.

“Yo creo que la selección no debe ser nunca rechazada. Es impagable representar a tu país, incluso si te quita vacaciones”, señaló Gutiérrez en el sitio Redgol. “Allá (en Italia) fue un escándalo nacional la renuncia de Francesco Acerbi a la Azzura. No se entiende cómo un jugador se baja así de una convocatoria. En todas partes es un orgullo defender a tu selección”.

Gutiérrez señaló concretamente en el caso de Damián Pizarro que “no me pareció la mejor decisión, pero seguramente tendrá sus razones. Habrá que preguntárselo a él”.

La determinación de Pizarro pone en duda su participación en el Mundual Sub 20 que se disputará en Chile.

