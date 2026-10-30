Entrenador de la UC reconoce que "pudo haber habido" un conflicto con Gary Medel

Universidad Católica atraviesa por un complicado momento. Los cruzados vienen de resignar un empate con Audax Italiano que los alejó de la lucha por Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

A eso se suma que en los últimos días se dio a conocer un supuesto quiebre entre el técnico Daniel Garnero y Gary Medel, cuyo conflicto se habría originado durante un entrenamiento.

Incluso, se habla de que el estratego argentino le habría dicho al volante que no volvería a jugar mientras él estuviera en la banca, mientras que el "Pitbull", además, habría encarado al presidente de la UC, Matías Claro.

En una entrevista con TNT Sports, el DT fue consultado por el tema y respondió que "pudo haber habido (un conflicto), pero de mí no lo van a saber nunca porque yo lo hablo y lo manejo en el ámbito que corresponde. Hablo individualmente y colectivamente y ahí se termina la charla".

Sobre la relación con sus pupilos, sostuvo que "yo no tengo ningún problema en sociabilizar con futbolistas, independientemente de la edad. Obviamente que equilibrar un plantel no es sencillo. Chicos que vienen en micro colgado y otros que vienen en vehículos de alta gama. Trato de acercarme mucho al futbolista para no llegar a tener ningún inconveniente".

Por último, Garnero se refirió al clásico universitario ante la U, diciendo que "en función de cómo vengan este viernes vamos a definir cómo vamos a jugar. El equipo que ponga tiene que saber jugar un clásico, con esas ganas e intensidad. El rival te va a exigir y hoy ante el pequeño error te facturan. Si no cambiamos eso la vamos a pasar mal. Si corregimos eso tendremos ganas chances de ganar del partido".

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