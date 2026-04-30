Entrenador de la U palpita el retorno de la Copa de la Liga: "Tenemos tres partidos para lograr la clasificación"

Este fin de semana se reanudará la acción por la Copa de la Liga, con el desarrollo de la cuarta fecha de la nueva competencia de la ANFP.

En el marco de esta jornada sabatina, Universidad de Chile deberá trasladarse hasta el estadio La Portada para medirse en condición de forastero ante Deportes La Serena. El objetivo primordial del elenco estudiantil es asegurar una victoria que les permita seguir en carrera por el boleto a la siguiente fase, tomando en cuenta la estricta regla del torneo donde únicamente el líder de cada grupo consigue avanzar.

Frente a este escenario, el entrenador del conjunto laico, Fernando Gago, analizó el presente de su escuadra y fue enfático al señalar: "Tenemos tres partidos para lograr la clasificación y a partir de eso ver para qué estamos. Todavía no tengo decidida la formación, pero nos enfrentamos a un equipo bien trabajado. Hay que tratar de hacer un buen partido para lograr la victoria".

Profundizando en el armado del plantel, el adiestrador complementó sus dichos asegurando que: "Cada jugador en particular está en consideración. Independientemente de si alguno queda fuera, no implica que no sea tenido en cuenta. Necesito de todos y ese fue el mensaje muy claro que le dejé a los futbolistas a partir del primer día".

Para cerrar su intervención, el director técnico de nacionalidad argentina abordó los recientes comentarios de la flamante presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien deslizó la posibilidad de sumar a Alexis Sánchez a la institución.

Sobre esta eventual llegada, el estratego reflexionó: "Los jugadores grandes tienen su experiencia por méritos. Lógicamente los chicos tienen esa posibilidad y también hacer su propio camino. Acá lo que intentamos es tener una línea y que los tengan el crecimiento con equivocaciones, con aciertos, y a partir de eso tratar de formar personas".

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