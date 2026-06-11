Fernando Gago anticipa el duelo ante U. La Calera y revela cuál es su prioridad en la U

Universidad de Chile volverá a la acción por la Liga de Primera cuando visite este domingo a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán, por la 15° fecha.

Este viernes, el técnico del cuadro azul, Fernando Gago, anticipó el duelo frente a los "cementeros" y se refirió a su prioridad en el club.

"Del lado que me toca a mí estar en esta profesión, es tratar de formar a los jóvenes, de darles minutos y herramientas a los futbolistas para que mejoren. A partir de eso, soy un convencido de los procesos y de los tiempos. Hay tiempos que los chicos deben vivir y tener en su carrera", expresó el técnico argentino del conjunto estudiantil.

"En base a eso, cuando hay una línea clara y hay un proceso, las cosas se logran. Se debe trabajar siempre en conjunto. Para mí, siempre en cualquier país lo más importante de todo es la selección y nosotros trabajamos para que los jugadores tengan posibilidades de estar ahí", agregó el DT.

Sobre el cotejo ante el elenco calerano, comentó la mala racha frente a los "cementeros", considerando que perdieron los dos partidos por la fase grupal de la Copa de la Liga: "Desde el resultado, las conclusiones no son buenas, porque siempre tratamos de competir y ganar todos los partidos. Hay aspectos positivos y negativos en todos los encuentros que se juegan. Los enfrentamientos son completamente distintos, cada uno tiene distintas variantes".

"Trataremos de corregir errores y potenciar las virtudes. Cada equipo tiene una idea de juego pero a la vez de eso uno trata de modificar para generar situaciones de ataque y que el rival no pueda generar ocasiones de ataque", añadió.

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