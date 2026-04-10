Entrenador de la U actualizó el estado de salud de Aránguiz y Lucero y adelantó el partido ante Ñublense

Fernando Gago prefirió mantener la cautela respecto a las fechas exactas para que sumen minutos oficiales tanto el volante como el atacante argentino.
Juan Martín Lucero y Charles Aránguiz han sido dos bajas sensibles en Universidad de Chile en esta primera parte de la temporada 2026, pero ambos jugadores ya alistan su regreso. En ese sentido, el técnico de los azules, Fernando Gago, se refirió a la situación de los dos jugadores durante la conferencia de prensa de este viernes.
Al detallar la evolución física de ambos referentes, el estratega argentino entregó un panorama alentador: "Lucero está en lo último de su proceso de recuperación, así que está muy bien. Charles también está en el último proceso de la recuperación. La semana que viene podría empezar a incorporar algunos entrenamientos".
Pese a las buenas noticias, el adiestrador prefirió mantener la cautela respecto a las fechas exactas para que sumen minutos oficiales. "Yo siempre soy muy claro con cada jugador que viene de una lesión: cuando el futbolista se recupera, trato de que no se vuelva a lesionar nunca más. Entonces, hay que ver el día a día. No tengo un plazo específico", complementó.
Otro punto ineludible en la jornada fue la reciente intervención quirúrgica de Octavio Rivero. Frente a la posibilidad de sondear el mercado de pases para incorporar a un nuevo atacante que supla esta baja, el DT azul fue tajante para descartar esa vía por ahora: "En estos momentos no me corresponde hablar de refuerzos cuando hay jugadores en el vestuario. Respecto a la operación de Octavio, es un proceso donde deberá tener paciencia y tendrá que recuperarse lo más rápido posible para poder estar en el campo de juego".
Para cerrar su intervención, el líder del cuerpo técnico universitario proyectó el ppartido de este domingo ante Ñublense. Sobre este choque sentenció: "Creo que será un partido intenso, sabiendo lo que puede proponer el rival y lo que nosotros vamos a querer hacer. Necesitamos la victoria e iremos a buscarla desde el juego".
