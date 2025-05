Entrenador de La Roja sub 20 reveló las normas que deben cumplir los futbolistas

Nicolás Córdova, jefe de las selecciones juveniles nacionales y entrenador de la Roja sub 20, entregó detalles de la labor que lleva a cabo con los elencos criollos, dos de los cuales disputarán sus respectivas copas mundiales durante el segundo semestre.



En entrevista con La Tercera, el ex futbolista subrayó que "este proyecto debe durar cinco o seis años para conseguir resultados. Los clubes se han portado excelente en esa línea, pero ellos deben elevar los niveles de trabajo en inferiores para que los chicos puedan competir acá y en el extranjero".



En la misma línea, el otrora DT de Palestino y Santiago Wanderers, entre otros, aseguró que "la Selección son los clubes, no viceversa. Necesitamos de su colaboración y capacidad de mejora en el trabajo de divisiones menores. Los principales beneficiados son los mismos futbolistas, que esperamos que puedan tener carreras competitivas, con saltos al extranjero y repercusión en la selección mayor".



Con respecto a las conclusiones que sacaron tras el Sudamericano sub 20, el ex mediocampista explicó que "después de realizar todas las evaluaciones correspondientes, hicimos el microciclo de marzo. Pudimos sacar conclusiones importantes. Ahora veremos in situ a los jugadores que han estado en las últimas convocatorias, con la intención de hacer un seguimiento a 35 o 40 chicos. Ojalá que jueguen en sus clubes".



En cuanto a la sub 17 que comandó Sebastián Miranda y obtuvo un boleto para la cita planetaria de Qatar, "Nico" aseguró que la convocatoria "fue realizada en conjunto. Hay una herencia de la Sub 15 y Sub 16 dirigida por Ariel Leporati. Realizamos evaluaciones a los jugadores. Esto permitió promover a 12 chicos. Entendiendo que para completar la nómina y conformar el equipo necesitábamos 11 más, desde finales de noviembre hicimos una serie de microciclos".



Por otra parte, sostuvo que los jugadores "están bien contenidos. Dentro de el protocolo de la Sub 17, los jugadores deben entregar el celular para dormir la siesta y en la noche. Tenemos que estar atentos con los clubes, con mucho seguimiento, porque lo que viene es complejo".



Asimismo, reveló que "tenemos un área de comunicaciones que les ayuda a mejorar su expresividad y cómo deben gestionar de manera sana. También se encargan de hacerles entender las implicancias e impacto de las redes sociales en el fútbol. Tenemos un área psicosocial que trabaja tensión emocional. Ellos se preocupan también de que los descansos sean adecuados, sin acceso a teléfonos en la noche para procurar que puedan dormir mejor".

Por último, Córdova detalló que "los días parten muy temprano, con controles de peso y test de orina. Luego, los jugadores y el staff tienen una capsula grupal con el psicólogo, donde se evalúan los ánimos y situaciones puntuales, mientras el cuerpo técnico está revisando partidos y jugadas relevantes. Después se desarrollan las charlas técnicas, visualización de videos en conjunto. Posteriormente, vemos los ejercicios que se van a hacer en el entrenamiento, según las necesidades del equipo. Se cierra el día con charlas de las diferentes áreas y las terapias de regeneración necesarias, a cargo de los médicos".

