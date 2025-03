Entrenador de Everton descarta dejar el cargo en caso de no lograr un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

A las 19:00 horas de este miércoles, Everton visitará en el estadio Bicentenario de La Florida a Unión Española, en el marco de la ronda previa de Copa Sudamericana, con la mente puesta en un triunfo que le permita acceder a la fase de grupos.

Tanto "ruleteros" como hispanos atraviesan por un pésimo presente en el plano local, donde no han ganado en ninguna de las tres fechas de la Liga de Primera y por lo mismo, el técnico del cuadro viñamarino, Gustavo Leal, comprende la relevancia del cotejo.

En conferencia de prensa, el brasileño indicó que "es un partido muy importante que define muchas cosas, pero no define el año, nosotros queremos tener tres torneos y ganando mañana nos pone en el torneo más importante del año, también define la temporada que vamos a tener, pero es algo aparte".

En la misma línea, subrayó que "sabemos de la importancia del partido de mañana, estamos bien preparados para eso, a pesar del último partido que no ganamos, se vio un cambio grande en el equipo. Una victoria es muy importante para el club, la hinchada y el cuerpo técnico".

Al ser consultado sobre si una caída ante el elenco de colonia podría significar el final de su ciclo, el estratego respondió tajantemente que "de mi parte no, creo que de parte de los jugadores también no, de la parte de la directiva tampoco. No es una cosa que me preocupa (una posible salida), lo que más me preocupa es el partido de mañana. Nada más importa".

Por otra parte, el adiestrador del conjunto "oro y cielo" manifestó sus críticas al terreno de juego del reducto floridano. "El tema de la cancha me molesta un poco, cuando jugamos en pasto sintético no me gusta, pero ya estamos acostumbrados, ya que este año hicimos unos partidos en esa superficie, incluso en la cancha de mañana. Tenemos que intentar sacar ventaja de todo y que ningún detalle nos desfavorezca", reconoció Leal.

