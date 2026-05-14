Entrenador de Colo-Colo se defiende tras su expulsión ante Coquimbo y asegura que "jamás insulté al árbitro"

En su llegada a Santiago después de la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, el director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, hizo sus descargos tras ser expulsado por el juez Gastón Philippe luego de una conversación al finalizar el cotejo.

Según cuenta el estratego, solo le expresó "al árbitro que, para mí, un árbitro de Primera División tiene que tener carácter y personalidad. Pero hubo muchas equivocaciones al momento de tomar una decisión".

El adiestrador argentino aseguró que "nunca le falté el respeto al árbitro. Si él lo sintió así, le pido disculpas. Pero jamás lo insulté, simplemente le dije lo que pienso. Él cree que tiene el poder por sacarme tarjeta roja, y me parece que no es lo adecuado".

Con respecto al resultado que los dejó con un pie afuera de las semifinales, el DT reconoció que "es una derrota que duele como todas las que tenemos, hay que dar vuelta la página. Vamos a entrenar en nuestra instalaciones y pensar en el domingo, que también será difícil".

Sobre ese mismo punto, el "Tano" sostuvo que "no dependemos de nosotros (clasificar), pero todos (los partidos) son importantes. No veo que uno sí y otro no. Si estás en Colo-Colo, todos los partidos son importantes. Se tienen que dar unos resultados para pasar a semifinales y esperar si es que se da. Hay que seguir trabajando".

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