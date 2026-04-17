Entrenador de Colo-Colo evita polemizar por árbitro designado para el duelo ante Palestino: "Que los protagonistas sean los jugadores"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, habló en la previa del partido de este domingo ante Palestino y evitó polemizar ante la designación de Fernando Véjar como juez central, nombramiento que generó debate entre los fanáticos del cuadro popular.

Hinchas recordaron algunas polémicas del juez, como en la expulsión a Arturo Vidal contra Audax Italiano el año pasado y el no cobro de un penal contra Palestino en 2021, que le significó ser sancionado en la ANFP.

Abordando este tema durante la conferencia de prensa, el adiestrador argentino fue enfático al señalar: "Ellos (los jugadores) saben que entran 11 y tienen que salir 11, se los comunico al entrar al campo de juego. No me pongo a pensar en el árbitro que dirige, esperemos que sea un buen partido, que los protagonistas sean los jugadores y seguir trabajando".

El aplazamiento del choque contra Coquimbo Unido le otorgó al "Cacique" días extra de descanso, una situación que fue valorada por el "Tano". Sobre este tiempo a favor, el técnico detalló que "tuvimos la posibilidad de seguir entrenando, sumando un amistoso el viernes pasado. Trataremos de seguir por la misma senda, buscar el triunfo y conseguirlo con nuestra gente".

En otro ámbito, cualquier consulta sobre posibles incorporaciones para el segundo semestre fue tajantemente desestimada por el estratego. "Ni se me ocurre por mi cabeza hablar o decir algo sobre tema de jugadores. Mi cabeza está puesta en Palestino. Si Daniel (Morón) o el presidente insiste, no lo haría, por un tema de respeto a los jugadores que tengo y por un tema de no salir del camino que es Palestino", explicó.

Finalmente, la falta de finiquito que ha evidenciado el conjunto albo fue abordada con un llamado a la calma por parte del DT. Para justificar su postura, puntualizó que "las posibilidades de crear situaciones de gol están, lo vemos reiteradamente. Muchas veces provocamos y convertimos, a veces sí y a veces no. Es trabajo diario para concretar, las situaciones están. No me gusta poner plazos, sino mejorar para que el fin de semana resulte e ir pensando así semana tras semana".

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