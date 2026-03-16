Entrenador de Cobresal tras dura derrota ante D. Limache: "Nunca sentí una impotencia tan grande"

Deportes Limache le dio un duro golpe a Cobresal al propinarle una goleada por 5-2 en el estadio El Cobre de El Salvador, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro "minero", Gustavo Huerta, se mostró totalmente dolido por la contundente derrota sufrida ante el elenco "tomatero".

"Dentro de todo el tiempo que llevo acá, nunca había sentido una impotencia tan grande al ver al equipo tan mal. No hubo respuesta para contrarrestar al rival. Todas las ventajas que dimos, incluidas las ventajas en la actitud, que es lo que más reclamo", expresó el DT.

"Nos ha tocado perder muchas veces, pero hay formas y formas. Lo de hoy (domingo) fue vergonzoso, sobre todo el primer tiempo. En el segundo tiempo mejoramos en cosas mínimas que pedimos: entrega, lucha y actitud. Dentro de esa lucha conseguimos marcar dos goles para achicar el resultado, por lo menos. Pero estoy recontra dolido por la forma en la que perdimos", añadió el estratego.

Por último, Huerta asumió la culpa: "La responsabilidad es mía, la asumo por perder de esta forma y estar en la posición donde estamos. Debemos recuperarnos, ver qué es lo que pasa y conversar con los jugadores".

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