Entregan más detalles del futuro del volante paraguayo seguido por Universidad de Chile

Continúa la teleserie del fichaje del volante paraguayo Lucas Romero en Universidad de Chile, elenco que a días de comenzar su pretemporada, aun no ha logrado cerrar ninguna incorporación.

Durante el fin de semana, el representante del futbolista de Recoleta FC, Regis Marques, aseguró que la operación estaba caída debido al cambio de entrenador en el conjunto laico.

Pero eso no es todo, ya que ahora fue presidente del cuadro guaraní, Luis Vidal, quien dio luces sobre el futuro del mediocampista, dando a entender que su arribo al fútbol chileno está lejos de concretarse.

"Estoy viajando para ver lo de Lucas Romero a Uruguay (Peñarol) o un equipo de Porto Alegre", comentó el dirigente en declaraciones reproducidas por el programa "Fútbol a lo Grande" en X.

Desde una línea similar, el entrenador Jorge González admitió que ya no tienen en sus planes al jugador de 23 años. "A Lucas Romero ya no lo contamos porque será transferido", puntualizó.

PURANOTICIA