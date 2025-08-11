En Uruguay remarcaron el "historial negativo" de Brayan Cortés ante Racing en Copa Libertadores

Brayan Cortés tuvo un gran debut en Peñarol de Uruguay. El portero chileno se estrenó en la goleada en el clásico ante Nacional, donde incluso se lució con una tremenda tapada.

Ahora, el exgolero de Colo-Colo se alista para ser nuevamente titular en el "Manya" en el duelo de este martes ante Racing Club en Montevideo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por eso, el medio "Ovación", anticipó el estreno internacional del iquiqueño con el conjunto carbonero, con una nota titulada: "El historial negativo de Brayan Cortés ante Racing en la Libertadores y el punto de conexión con Gabriel Arias".

Además, resaltó que ambos han competido por el arco de la Selección chilena y que el argentino-chileno tiene ventaja en los últimos partidos que jugaron en contra: "Más allá de haber sido compañeros, Cortés y Arias también fueron rivales en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El 22 de abril se enfrentaron por primera vez en el marco de la tercera fecha del grupo E y el partido finalizó igualado 1-1 en Chile".

"La vuelta fue el 14 de mayo en el Cilindro de Avellaneda y la Academia goleó 4-0 al cuadro chileno con un doblete de Adrián Maravilla Martínez goles de Santiago Solari y el uruguayo Adrián Balboa", añadió.

Por último, agregó que "en total, el saldo de Cortés ante Racing es negativo: jugó dos partidos en los que recibió cinco goles. Ahora pretende tomarse revancha de lo sucedido al inicio del año y derrotar al cuadro argentino representando a Peñarol".

(Imagen: .Darwin Borrelli)

