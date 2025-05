En Udinese negaron quiebre del director técnico con Alexis Sánchez y hablaron sobre su futuro en el club

Alexis Sánchez podría estar viviendo sus últimos momentos en el Udinese, pues desde hace semanas que la prensa italiana viene hablando sobre una posible partida del delantero chileno, al no cumplir las expectativas en su segunda etapa en el cuadro de Friuli y perder protagonismo por las constantes lesiones y el bajo nivel mostrado.



De hecho, el goleador histórico de la Roja ni siquiera jugó en la derrota ante el Monza, uno de los descendidos de la Serie A, al no ser considerado por un técnico Kosta Runjaic que se molestó tras ser consultado por su sorpresiva determinación.



El gerente deportivo del conjunto bianconero, Gianluca Nani, se refirió a la situación del tocopillano y negó un supuesto quiebre del atacante con el entrenador.



"No creo que haya nada personal entre el técnico y Sánchez. El entrenador tiene plena autoridad para hacer sus evaluaciones técnicas y de eso se trata", expresó el directivo.



"Queremos y respetamos a Sánchez por lo que representa para el Udine y por el jugador que sigue siendo; ha tenido mala suerte este año con las lesiones. Repito, estas son solo evaluaciones técnicas, que por derecho le corresponden al entrenador", añadió.

En cuanto al futuro del bicampeón de América con la Roja, y las especulaciones de querer sacarlo del club, sostuvo: "Alexis tiene contrato y seguirá en nuestra plantilla, así que no se puede saber cómo evolucionará el mercado. No hay nada en particular que analizar sobre su situación".

