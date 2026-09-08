En Suecia destacan que Lucas Assadi "se esforzó al máximo" en su debut con el AIK

Lucas Assadi tuvo su esperado debut oficial en el AIk de Suecia. El volante chileno ingresó a los 72 minutos en el empate sin goles como visita ante Malmö, donde tuvo poco contacto con el balón.

Pese a tener escaso protagonismo en su estreno, los principales medios deportivos de ese país analizaron el desempeño del futbolista nacional.

En ese sentido, el medio 'Hur Bra' publicó que "el AIK respondió dando entrada al chileno en el minuto 72".

En tanto, la televisora pública SVT destacó que "el chileno se esforzó al máximo" en los cerca de 20 minutos que estuvo en el campo de juego.

Tras realizar su estreno oficial, ahora Assadi buscará seguir sumando minutos en su nuevo club en el partido de este sábado 12 de septiembre (10:00 horas chilena) frente al Västerås SK en calidad de local, por la 21° fecha de la liga sueca.

(Imagen: @AIK)

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