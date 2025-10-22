En O'Higgins califican el cambio de programación del partido ante Coquimbo como "un capricho de la ANFP"

El duelo entre O'Higgins y Coquimbo Unido en el estadio El Teniente de Rancagua, por la 25° fecha de la Liga de Primera, sufrió una modificación en su programación, pues pasó de las 20:00 horas del sábado 25 de octubre a las 18:30 del domingo.

El motivo es porque si el clásico entre Universidad Católica y la Universidad de Chile termina en empate, el cuadro "pirata" necesitará un triunfo para sellar el histórico título.

Sin embargo, la reprogramación no cayó nada de bien en el cuadro celeste y el todavía presidente del club, Pablo Hoffmann manifestó su molestia por la situación, calificándola como “un capricho de la ANFP”.

"Tuvimos que cambiar la hora porque fuimos combinados en la mesa que si no lo hacíamos el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin nuestros hinchas", expresó a radio Cooperativa.

"Ante una imposición de la cual no voy a calificar, elegimos el mal menor, jugar con nuestra gente a una hora que no nos gusta y a la hora que definitivamente la autoridad lo programó", añadió.

Consignar que este miércoles se realizó la reunión de autoridades donde se ratificó el cambio de horario del cotejo entre O’Higgins y Coquimbo Unido.

PURANOTICIA