En la UC esperan que el plantel 2026 "esté lo más resuelto posible" cuando inicie la pretemporada

Un ambicioso objetivo se trazó el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, quien reveló que en Universidad Católica se encuentran trabajando en la conformación del plantel y que esperan cerrar el equipo antes de que comiencen los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Daniel Garnero.

En conversación con radio ADN en medio de la presentación de la nueva camiseta de la UC, el ejecutivo detalló que "la secretaría técnica, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico, han trabajado durante todo el semestre en la evaluación del actual plantel y de potenciales refuerzos para la siguiente temporada. Se trabaja con mucha anticipación y planificación, pero los tiempos dependen de dos partes".

En esa misma línea, el directivo subrayó que "confiamos que en las próximas semanas podamos tener algunas noticias. Lo ideal es que el plantel esté lo más resuelto posible cuando iniciemos la pretemporada el 5 de enero".

Así y todo, matizó un poco su planteamiento y señaló que "entendiendo cómo funciona esta industria, es normal que, durante enero y hasta el término de la cuarta fecha, pueda llegar algún jugador si es que nos aparece una oportunidad que valga la pena esa espera".

Por último, Pareja aseguró que "estamos muy confiados con la seriedad y el profesionalismo de las áreas técnicas de nuestro equipo, para poder conformar la mejor planilla posible para la próxima temporada".

PURANOTICIA