En Italia reconocen buen presente de Los Cóndores: "Estarán muy motivados"

En el marco de su preparación para la Copa del Mundo que se celebrará el 2027 en Australia, la Selección chilena de rugby visitará este sábado la ciudad de Génova para enfrentar al local Italia.

En la previa del encuentro, el seleccionado tano Pablo Dimcheff, quien jugó a nivel juvenil por su natal Argentina, anticipó un duelo intenso con Los Cóndores apuntando al gran presente del equipo que dirige Pablo Lemoine.

"Prevemos un partido muy duro contra Chile, sobre todo en ataque. También porque defienden muy bien. No suelen patear mucho en ataque; les gusta tener el balón en las manos y jugar buscando espacios", sostuvo el hooker.

El nacido en Buenos Aires advirtió al combinado criollo que "esperamos una gran batalla el sábado: tienen muchas ganas de un partido así y estarán muy motivados, con el objetivo de dar lo mejor de sí contra nosotros".

Por último, Dimcheff alabó al elenco nacional, reconociendo que "están haciendo un trabajo increíble, se han clasificado para su segundo Mundial consecutivo y creo que seguirán mejorando".

