En Italia confirman que AS Roma envió un ojeador a Dinamarca para ver jugar a Darío Osorio

El futuro de Darío Osorio en el Midtjylland de la Superliga de Dinamarca podría estar viviendo sus capítulos finales. Esto se debe a que, desde Italia, se ha ratificado que la AS Roma mantiene un interés concreto por asegurar los servicios del volante nacional.

En sintonía con lo expuesto por la prensa nórdica durante el pasado fin de semana, el prestigioso periódico La Gazzetta dello Sport corroboró que la escuadra de la capital italiana destinó un ojeador para presenciar el encuentro entre el conjunto de los "lobos" y el Sonderjyske. En dicho compromiso, que finalizó con una paridad 2-2, el futbolista chileno tuvo una actuación destacada al convertir uno de los tantos de su equipo.

Respecto a la labor del emisario en territorio danés, el citado medio de comunicación detalló que "Los goles del Midtjylland fueron obra de Simsir y Dario Osorio. Este último era el nombre que el ojeador de la Roma había marcado en rojo, confirmando en persona las buenas impresiones que había tenido en las últimas semanas".

La publicación también hizo hincapié en la notable valorización que ha tenido el jugador formado en Universidad de Chile. Tras ser adquirido por el combinado escandinavo en una operación que alcanzó los 5,2 millones de euros, la tasación actual de su ficha se ha elevado hasta los 15 millones de la divisa europea. Esta cifra, según se indica, no representaría un obstáculo para las pretensiones económicas del elenco giallorosso.

Finalmente, al analizar los factores que posicionan al seleccionado chileno como un objetivo prioritario para el equipo de la Serie A, se explicó que "por edad, salario y características, Osorio se convierte en uno de los nombres clave para el mercado de la Roma, a pesar de su pasaporte extracomunitario".

(Imagen: @fcmidtjylland)

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