En Inglaterra no olvidan su cambio de vereda: Marcelino Núñez entra en curioso listado

Aunque Marcelino Núñez ha conseguido consolidarse como una de las figuras del Ipswich Town, en Inglaterra sigue generando ruido su controvertido traspaso desde el Norwich City, club con el que mantenía una estrecha identificación y que además es archirrival histórico de su actual equipo.

La polémica volvió a instalarse luego de que el portal Football League World incluyera al mediocampista chileno en un llamativo ranking que lo ubica entre “los diez mayores traidores” en la historia de la EFL Championship, debido a su cambio de camiseta a comienzos de la presente temporada.

Según el citado medio, el fichaje fue calificado como “un movimiento extremadamente controversial”, al punto de provocar la furiosa reacción de su excompañero Onel Hernández, quien incluso publicó un video de más de 13 minutos en YouTube lanzando duras críticas contra el volante nacional y asegurando que lo enfrentaría con violencia en la cancha.

La situación se agudizó aún más cuando Núñez realizó un gesto hacia la hinchada del Norwich City durante la victoria de Ipswich en el derbi disputado a inicios de la campaña, acción que —según el medio— terminó por sellar su lugar como uno de los grandes “villanos” del torneo para los fanáticos auriverdes.

Sin embargo, más allá de la controversia, el ex Universidad Católica ha respondido dentro del campo de juego. Núñez suma tres goles y cinco asistencias, siendo una de las piezas clave del equipo dirigido por Kieran McKenna, que actualmente marcha segundo en la tabla, en zona de ascenso directo a la Premier League, confirmando que su impacto deportivo ha sido tan decisivo como polémico.

PURANOTICIA