"En homenaje a quien lideró la gloria eterna": Colo-Colo bautizó la Casa Alba en honor a Mirko Jozic

Después de 20 años ausente, Mirko Jozic regresó a Chile. El técnico que llevó a Colo-Colo a conquistar el histórico título de la Copa Libertadores 1991 arribó al país el martes para ser parte de una serie de homenajes.

Todo arrancó el miércoles al participar en el evento "Siempre Colocolino" en el Teatro Caupolicán, organizado por el Club Social y Deportivo Colo-Colo, donde recibió el cariño de hinchas, dirigentes y miembros del plantel campeón de América.

Y las actividades continuaron este jueves, porque el "Cacique" bautizó la Casa Alba en honor al histórico DT croata en una ceremonia realizada en el estadio Monumental.

En ese sentido, el relator Vladimiro Mimica leyó la inscripción instalada en homenaje al estratego balcánico.

"En homenaje a quien lideró la gloria eterna de nuestro club e iluminará el futuro de las nuevas generaciones de 'caciques'. Mirko Jozic, campeón Copa Libertadores de América 1991. Septiembre del 2026", se lee en la placa descubierta en el reducto de Macul.

Consignar que los reconocimientos a Jozic continuarán con otras actividades, como un homenaje en el ex Congreso Nacional y una ceremonia en el Monumental durante el partido de este domingo frente a Deportes Concepción, por la 23° fecha de la Liga de Primera.

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