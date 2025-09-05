En España analizan el fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla y aseguran que es "una estrella que se resiste a apagarse"

Si hubo una gran sorpresa en el cierre del libro de pases del fútbol europeo, fue el fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla de España, tras concretar su salida del Udinese de Italia.

De hecho, la prensa española continúa sorprendida por el movimiento de última hora, pues todo indicaba que el delantero chileno iba a continuar en el cuadro de Friuli, con el que tenía contrato hasta mediados del 2026.

En ese sentido, el Diario de Sevilla dedicó un artículo al tocopillano, al que calificó como "una estrella que se resiste a apagarse" y que buscará recuperar el protagonismo en el Viejo Continente en su vuelta al balompié hispano.

El citado medio enfatizó que el nacional "espera que su estrella aún luzca rutilante en su regreso a la Liga, de donde salió en 2014 después de tres años en el Barcelona y tras haber ganado títulos en casi todos sus destinos, también en el Arsenal y el Inter, donde contribuyó a la conquista de la Copa de Italia en 2024. No hace tanto tiempo".

Además, recalcó: "El chileno, bicampeón de la Copa América en 2015 (con Jorge Sampaoli) y 2016 (la del Centenario, con Pizzi), es un ídolo en su país. Pero, cerca de cumplir los 37 años, en Sevilla tiene que demostrar cuál es su motivación y que su luz futbolística no se ha apagado".

Después, sostuvo: "El delantero ha firmado un año tras desvincularse del Udinese, con un sueldo base. De otra forma no podría haber fichado en Nervión, donde espera disfrutar de la pasión del fútbol de nuevo (...) Llevará el dorsal 10. Un número para los astros, los elegidos. Y Alexis quiere que su estrella siga brillando".

"Llega con ánimos renovados. El sacrificio económico, después de ganar mucho dinero en Europa, habla de su predisposición. Emplea un mensaje de alegría… como Cordón. Y también muestra esa garra 'por ganar' del técnico. 'Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida'. Ahora debe conectar con el equipo y con esa grada que admira", añadió.

(Imagen: @Sevillafc)

PURANOTICIA