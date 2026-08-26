En el debut de Vozinha: Colo-Colo goleó a U. Española y avanzó a octavos de Copa Chile como líder de grupo

En un partido marcado por el tan esperado debut de Vozinha, Colo-Colo dio una exhibición de contundencia ofensiva en el estadio Nacional para golear por 3-0 a Unión Española, timbrando su boleto a octavos de final de Copa Chile como líder del Grupo E.

Los albos llegaban al duelo en medio de la algarabía de haber derrotado a Universidad de Chile en el Superclásico, resultado que le permitió aumentar su supremacía en lo más alto de la Liga de Primera, dando un paso importantísimo en la obtención de su estrella número 35.

Al estar clasificados para la próxima ronda, el técnico Fernando Ortiz apostó por una oncena alternativa en el dueño de casa con varios hombres que han tenido escasa continuidad a lo largo del año. Mismo caso en el cuadro de colonia -eliminado del certamen-, cuyo foco en la Liga de Ascenso.

A pesar de haber alineado a varios juveniles, el "Cacique" fue amplio dominador de las acciones en el primer tiempo y aunque desaprovechó un par de ocasiones de gol, finalmente fue capaz de abrir la cuenta en el minuto 22 con un tanto de Maximiliano Romero tras pase de un Marcos Bolados que se había ausentado de toda la campaña por una grave lesión sufrida en enero.

La visita erró una llegada clara en los pies de Gabriel Norambuena (29') y tampoco pudo capitalizar una equivocación de Vozinha al tratar de cortar un centro (34'). Los locales, en tanto, no sacaron el pie del acelerador, generaron peligro sobre el arco forastero (30', 37' y 42') y en la agonía del primer lapso, Bolados aumentó las cifras (45+2').

El elenco popular le puso la lápida al cotejo en el amanecer del complemento, luego de que Erick Wiemberg, en un intento de disparo al pórtico, terminó habilitando al joven Felipe Raipán, quien solo tuvo que empujar el balón para poner el 3-0 definitivo con su tercer tanto del año.

Con el duelo resuelto, el combinado de Macul movió las piezas apostando por aun más juveniles, mientras que los hispanos se animaron un poco más en el cierre de las acciones, obligando a un par de intervenciones del golero mundialista en Norteamérica 2026, quien respondió de buena manera (81', 86' y 90+1').

De esta manera, el conjunto albo se aseguró el liderato del Grupo E con trece puntos y se anotó para medir fuerzas con Audax Italiano en octavos de final. En segundo lugar avanzó O'Higgins (11 unidades), rival de Deportes Santa Cruz en la próxima ronda.

La zona la completaron Deportes Recoleta en tercera posición y el equipo de Plaza Chacabuco en el fondo de la tabla.

Unión Española chocará este sábado a las 17:30 horas con Rangers por la Liga de Ascenso. Exactamente un día después, Colo-Colo recibirá a Audax Italiano por la Liga de Primera.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo

Vozinha; Bruno Torres, Iván Román, Alonso Olguín; Matías Fernández (Bastián Silva, 67'), Tomás Alarcón (Sebastián Vega, 67'), Rodrigo Catalán (Cristian Díaz, 45'), Erick Wiemberg; Marcos Bolados (Felipe Raipán, 45'), Maximiliano Romero (Yastin Cuevas, 75'), Francisco Marchant. (DT: Fernando Ortiz)

Unión Española

Enzo Uribe; Milovan Celis (Benjamín Droguett, 69'), José Aja, Bruno Jáuregui; Martín Ormeño, William Machado, Cristóbal Jaramillo (Matías Ortiz, 69'), Nicolás Valencia, Gabriel Norambuena (Rodrigo Alarcón, 45'); Tomás Ovando (Rodrigo Vásquez, 45'), Franco Ratotti (Patricio Rubio, 45').(DT: Ronald Fuentes)

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Nacional, Ñuñoa

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