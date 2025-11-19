En Dinamarca se rindieron ante Osorio tras golazo por Chile: "Jugador estrella"

La Selección chilena cerró este 2025 y la fecha FIFA de noviembre con un remontado triunfo por 2-1 en el amistoso ante Perú en Sochi, Rusia.

Una de las figuras de la Roja fue Darío Osorio, quien tuvo una destacada actuación y fue el autor del segundo tanto del combinado nacional con un golazo.

El gran rendimiento del oriundo de Hijuelas no pasó desapercibido en Dinamarca, debido a que milita en el FC Midtjylland de ese país.

En ese sentido, el portal danés Tipsbladet publicó: "El jugador estrella se convirtió en el gran héroe de Chile". Luego, añadió: "Recibió el balón cerca del centro del campo, lo condujo hacia adelante y lo metió con seguridad en la portería con un potente remate. La estrella del FC Midtjylland también es la gran noticia en Chile".

En tanto, la cuenta Scouten sostuvo: "Exhibió una voracidad competitiva poco habitual: agresivo para recuperar, tenaz en la presión y con una repetición de esfuerzos que lo mantuvo siempre cerca de la jugada".

