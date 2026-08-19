En Colo-Colo califican de "lamentable" que sus hinchas no puedan asistir al Superclásico ante la U

La Delegación Presidencial Metropolitana confirmó este miércoles que el Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo-Colo, pactado para las 15:00 horas de este domingo en el estadio Nacional, será solo con hinchada local, prohibiendo el ingreso de fanáticos del cuadro albo.

La decisión de la autoridad no fue bien recibida en el "Cacique" y sobre todo por Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, quien lamentó que no concretara lo anunciado en mayo por el delegado Germán Codina, quien había adelantado el regreso de la barra visitante para los partidos de alta convocatoria.

"Nos parece muy lamentable, nos preocupa, es una mala señal. Había una propuesta gubernamental que era ir recuperando paulatinamente el público visitante, por lo tanto nos sorprende y creemos que es una mala señal. Lo vemos como un retroceso", afirmó el dirigente, en declaraciones reproducidas por En Cancha.

En esa misma línea, el exmandamás de Blanco y Negro recordó que "había un trabajo entre la delegación presidencial y los representantes de las instituciones, entonces que se ponga en duda nos preocupa, nos genera extrañeza y es una mala señal para el espectáculo".

Consignar que en los días previos se había especulado con que se pondrían a la venta 800 entradas para forofos del elenco popular, plan que al final no se llegó a materializar.

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