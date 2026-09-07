En Colo-Colo asumen que tendrán varios convocados a la Roja para la fecha FIFA, pero advierten que "estamos todos preparados"

Con el empate sin goles resignado ante Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, Colo-Colo no pudo extender su racha triunfal en la Liga de Primera, aunque marcha como sólido líder del certamen.

Pese a la igualdad ante el conjunto acerero, el lateral Diego Ulloa puso mesura y valoró el resultado en el recinto penquista.

"Nos sentimos muy bien, independientemente que la cancha estuviera muy mala. Aún así hicimos un buen partido, lo tuvimos para haber ganado. Nos faltó esa cuota de suerte, tuvimos muchas ocasiones y simplemente no se dio", sostuvo el carrilero de los albos.

Sobre el próximo duelo, este domingo 13 de septiembre frente a Deportes Concepción en el Monumental, sostuvo: "Será un rival muy duro, tenemos que entrenarnos para estar preparados para ese partido".

Por último, Ulloa abordó el cotejo ante Audax Italiano por Copa Chile, el cual se disputará en plena fecha FIFA. Por lo mismo, asumió que muchos integrantes del plantel podrían estar convocados para la Roja, además de Vozinha en Cabo Verde.

"Independientemente de quien esté, están todos preparados para suplir al jugador que salga. Si hay citados, excelente. Si no, seguiremos concentrados en el Campeonato. Yo me ilusiono, siempre, hay que trabajar para eso", sentenció.

Al menos cuatro jugadores del "Cacique" serían convocados para la fecha FIFA de septiembre y principios de octubre; Iván Román, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa.

Además se sumará Vozinha a la selección de Cabo Verde, que jugará las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones, donde el 25 visitará a Malí y el 29 recibirá a Ruanda.

PURANOTICIA