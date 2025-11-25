En Cobresal palpitan la "final" ante Colo-Colo y avisan que "nuestra meta es clasificar a copas internacionales"

Cobresal y Colo-Colo se enfrentarán este viernes en El Salvador por la 29ª fecha de la Liga de Primera, en un partido que asoma como una verdadera "final" para conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Y en el cuadro minero ya comenzaron a anticipar el trascendental duelo ante el "Cacique". En ese sentido, el defensa Cristián Toro dijo esperar que puedan hacer sentir su localía en el estadio El Cobre.

"Nosotros sabemos lo difícil que es este partido contra un equipo grande del país. Ellos están peleando lo mismo que nosotros, que es clasificar a Copa Sudamericana, así que tenemos claro eso", expresó el zaguero.

"Vamos a salir con todo a buscar esos tres puntos y a dejarlos acá en casa. Nuestra meta es clasificar a copas y el próximo año darle esa alegría a Cobresal", añadió.

Además, agradeció el apoyo de los hinchas: "Invitar a toda la gente que nos sigue, que está identificada con el pueblo, que nos vayan a apoyar al estadio. Nosotros quizás no somos el club con más gente, con más hinchas, pero siempre que vemos que hay gente en la galería, nos alegra y nos dan esa fuerza necesaria para poder salir a ganar los partidos".

"En todos lados donde nos ha tocado ir a jugar, hasta en Iquique andaba gente, así que contentísimo con toda la gente que nos apoya siempre", sentenció Toro.

