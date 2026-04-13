En Blanco y Negro aseguran que empujarán para concretar la remodelación del Monumental "independiente de quién esté al mando"

Colo-Colo dio un paso clave para la remodelación del estadio Monumental, luego de que el directorio de Blanco y Negro diera su visto bueno para que Payffly Sports sea la encargada de buscar los recursos necesarios para el proyecto.

En diálogo con radio ADN, el representante del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edison Marchant, valoró positivamente esta resolución. Al respecto, el directivo detalló que "la empresa fue aprobada por unanimidad para que salga a buscar diversos espacios publicitarios, incluyendo los naming rights. Esta búsqueda de recursos podría demorar de 12 a 24 meses, según lo visto en otras experiencias para proyectos de esta envergadura".

Más allá de los plazos, el integrante del directorio enfatizó que esta iniciativa se ubica por encima de las constantes disputas entre los bloques que componen la sociedad anónima del "Cacique". En esa línea, abordó la expectativa de que existan problemas, recalcando que la idea es avanzar independiente de quién esté al mando del club.

Para reforzar esta postura institucional en torno al recinto deportivo, el dirigente subrayó: "Es un proyecto institucional. Para determinar esta empresa, se hicieron distintas entrevistas por parte de la Comisión Estadio, donde están todos los bloques representados. Vamos a empujar para que este nuevo proyecto se lleve a cabo, independiente de quién esté al mando. Colo-Colo merece tener un nuevo estadio".

Como punto de cierre, Marchant destacó la excelente campaña que mantiene al conjunto albo posicionado como sólido puntero de la Liga de Primera. Sobre este buen momento de la temporada, concluyó: "Vemos a un plantel muy motivado y un cuerpo técnico muy afiatado, que le da oportunidades a nuestros chicos. Venimos impulsando la idea de que Colo-Colo debe ser un club formador, que le dé espacio a sus juveniles en el primer equipo. Estamos contentos por la cantidad de jugadores que están teniendo su oportunidad y que la están aprovechando".

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