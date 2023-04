En Argentina sueñan con el regreso de Alexis Sánchez a River Plate

El martes, el medio francés Le Quotidien du Sport lanzó una bomba, al asegurar que pese a ser la principal figura del equipo, es casi un hecho que Alexis Sánchez no continuará la próxima temporada en el Olympique de Marsella.

De hecho, aseguraron que incluso "ya fichó por River Plate".

Y la noticia no tardó en llegar a Argentina, donde pusieron algo de mesura al posible regreso del delantero chileno al cuadro "millonario".

En ese sentido, Julio Chiapetta, especialista en la banda sangre y parte del podcast Space Monumental, descartó que el chileno haya firmado un contrato con el equipo bonaerense, aunque sí hay muchas posibilidades de que el tocopillano vuelva al club.

"Yo no creo que sea cierto (que hayan firmado un contrato). Deben estar hablando, pero no deben haber firmado ningún documento todavía, salvo algún papel que sea una intención. No creo que hayan firmado ningún contrato, no estamos en época todavía de que se cierre la operación", sostuvo el trasandino.

Eso sí, el comunicador agregó que "la información cada vez toma más trascendencia, eso es una realidad. No solamente en Argentina, sino que en Francia y en Chile".

"En términos de posibilidades, de uno a diez, hoy lo veo en siete, pero en ascenso. En River están recontra ilusionados. No sabes la repercusión que tuvo la información que nosotros tiramos. Es un sueño para todo el mundo River que Alexis vuelva a tener la banda roja", sentenció.

