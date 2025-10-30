En Argentina critican que Piero Maza "jugó para Flamengo" en la eliminación de Racing de Copa Libertadores

Flamengo se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2025, luego de eliminar a Racing de Avellaneda con el empate sin goles en la revancha.

Tras el cotejo, la prensa argentina apuntó con todo contra el árbitro chileno Piero Maza por su desempeño. Es que el juez nacional agregó seis minutos al final, lo cual fue considerado por los trasandinos como muy poco tiempo por todas las interrupciones que tuvo el encuentro.

"Lo increíble es que Maza dio solo seis minutos y lo terminó a los 5.43, cuando Rossi iba a sacar del arco. De mínima, y sin llegar a recuperar todo el tiempo perdido, era para entre 10 y 13 minutos adicionales", publicó el diario Olé.

"¿Racing perdió por eso? No, claramente. Pero está claro que con más minutos, y jugando todo el segundo tiempo en el área rival, podía haber igualado la serie para llevarla a penales. Pero el árbitro, sorpresivamente, metió seis de descuento y jugó para Flamengo", añadió el citado medio.

En tanto, TyC Sports sostuvo: "A los 45 minutos del segundo tiempo se le agregaron otros seis más, los cuales tampoco se disputaron, ya que Maza hizo sonar el pitazo final antes, cuando la pelota se encontraba en manos de Agustín Rossi".

