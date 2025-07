En Argentina critican duramente a Carlos Palacios y aseguran que "no está para vestir la camiseta de Boca"

Carlos Palacios vive un pésimo momento en Boca Juniors. Tras recibir pifias en el empate ante Unión de Santa Fe, ahora el futbolista chileno sumó una nueva polémica en el cuadro "xeneize" y quedaría marginado del partido de este miércoles ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Si bien la versión del conjunto boquense es que el ex Colo-Colo sufrió problemas en la rodilla, en suelo trasandino ya se habla de que habría sido "cortado" por el técnico Miguel Ángel Russo por una supuesta indisciplina.

Ante esta situación, Rodolfo Cingolani, uno de los panelistas de TyC Sports, perdió la paciencia y se lanzó con todo contra la "Joya", al expresar: "Es un cagón, no está para vestir la camiseta de Boca".

"Decían que es un rebelde y es un gatito. El otro día, después del partido, se fue rapidito, como una laucha. Y todo para que no lo silben", añadió.

Pero el periodista no se quedó ahí, y disparó de vuelta contra el nacional: "No va muchachos, cuando se pone la camiseta de Boca no le da".

(Imagen: @carliitospalaciios00)

