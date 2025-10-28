Emiten orden de aprehensión contra el presidente del Grupo Pachuca, conglomerado propietario de Everton

Complicado es el momento que vive Everton. El cuadro de Viña del Mar lucha por evitar el descenso a la Primera B y ahora sumó un lío dirigencial desde México.

Es que según dio a conocer en las últimas horas ESPN México, un juez de la capital azteca emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca (conglomerado propietario del conjunto "ruletero"), por el delito de desobediencia de particulares agravada.

De acuerdo al citado medio, el timonel no se presentó en dos ocasiones a una audiencia inicial en la que se le iba a formular una imputación por un problema con el consorcio televisivo Fox, del Grupo Lauman, que poseía los derechos de retransmisión de los partidos.

Como Grupo Pachuca rompió ese vínculo y firmó un acuerdo con Fox Corp, que comenzó inmediatamente a televisar los partidos, el primer grupo interpuso una demanda que dio inicio al juicio, al cual Martínez no asistió.

Debido a esto, este martes se emitió la orden de aprehensión y el juez ordenó que Martínez sea internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

(Imagen: La Jornada Hidalgo)

PURANOTICIA