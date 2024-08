Emiliano Vecchio reitera que dejará U. Española en diciembre y dice que habla “lo justo y necesario” con Miguel Ponce

Emiliano Vecchio sorprendió la semana pasada al avisar que no continuaría en Unión Española de cara a la próxima temporada, pues no renovaría contrato, el cual culmina en diciembre, a menos que cambiaran "cosas raras" que hay en el cuadro hispano.

Y tras la derrota ante el líder Universidad de Chile, por el inicio de la 22° fecha del Campeonato Nacional, el experimentado volante argentino insistió en su postura.

"Estoy muy agradecido del club, pero lamentablemente lo que dije se pudo malinterpretar, pero soy sincero. No vendo espejitos de colores. Así como prometí que volvería, volví, hoy las condiciones no están, no estoy en consideración del entrenador, estoy teniendo pocos minutos y tendré que terminar el año y buscar lo mejor para mí", expresó el mediocampista, que además confirmó su distancia con el entrenador Miguel Ponce.

"No hablo con Miguel, lo justo y necesario. Soy el jugador, respeto su decisión, estoy para sumar y siempre fue así. Nunca estuve en contra de ninguna decisión. Intentaré dar lo mejor desde donde me toque. La relación con Miguel es de respeto", añadió.

Sobre la caída ante los azules, Vecchio sostuvo que "ellos estuvieron mejor que nosotros, mejoramos un poquito en el segundo tiempo, pero tras el segundo gol se puso todo muy cuesta arriba".

"Somos un plantel con muchos jugadores, nadie es imprescindible. Cuando estamos al 100% podemos conseguir cosas, cuando bajamos un poquito nos cuesta mucho", agregó.

PURANOTICIA