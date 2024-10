Emiliano Vecchio insiste en posible partida de Unión Española

Ya a fines de agosto pasado Emiliano Vecchio había asegurado que lo más probable es que no continuaría en Unión Española por su distanciamiento con Miguel Ponce, por ese entonces entrenador del cuadro hispano. Y a pesar de la llegada de José Luis Sierra como nuevo DT, y que el conjunto de colonia lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores, el experimentado volante argentino insistió en una posible partida del club.

Es que si bien el trasandino expresó que se siente cómodo en el elenco rojo, no cerró las puertas a un retorno a su tierra natal al término de esta temporada.

"Este año agarré una continuidad que me sirvió mucho. Llegar a Chile me cambió la cabeza. Vine a un club mucho más familiar, ellos ya me conocían y el entrenador también", comenzó diciendo el rosarino en conversación con DSports Radio.

"Encontré esa tranquilidad y estabilidad que necesitaba en ese momento. Estamos felices, pero siempre con la posibilidad en caso de volver", añadió.

Consignar que Vecchio ya fue contactado desde el fútbol argentino y hasta se habló de un supuesto interés de Banfield ante la grave lesión que sufrió Damián Díaz, pero las cosas no se concretaron.

