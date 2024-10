Emiliano Amor sembró dudas en torno a su continuidad en Colo-Colo: "No sé lo que va a ser de mí en 2025"

Uno de los puntos altos de la gran temporada que ha tenido Colo-Colo, particularmente en la segunda parte del año, ha sido el defensa Emiliano Amor, quien aprovechó las oportunidades que le brindó el técnico Jorge Almirón y logró instalarse en el once estelar del "Cacique".

Sin embargo, el argentino vive semanas de incertidumbre en el conjunto de Macul. Todo esto, porque su contrato en el club expira en diciembre próximo y según reveló él mismo a DSports, aún no tiene claridad con respecto a su futuro.

"No he conversado nada con ningún dirigente, tampoco con el técnico. No sé lo que va a ser de mí en 2025", aseguró el zaguero, quien agregó que "le tengo un gran cariño al club, llevo acá tres años y medio. Estoy muy cómodo y me siento importante acá".

En la misma línea, el central remarcó que "me gustaría quedarme acá, porque le tengo un gran cariño al club. No sé los planes que tiene el club en 2025, pero creo que van a esperar a que termine el campeonato para armar un plan".

Por último, el exjugador de Vélez Sarsfield dejó en claro que "ojalá pueda estar dentro. Es lo que deseo y si no les desearé lo mejor desde dónde me toque".

